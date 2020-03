Pai e filha são presos suspeitos de homicídio em Santana do Livramento; o homem reside em Alegrete

Na tarde da última sexta-feira (13), o Setor de Investigação da 1º DP de Sant’Ana do Livramento realizou a prisão do indivíduo suspeito de ter efetuado os disparos de arma de fogo que tiraram a vida de Leonardo Ayres dos Santos, o ”Noia”, na Av. Hector Acosta, em Santana do Livramento. De acordo com infirmações da polícia, o indivíduo reside em Alegrete e teria uma vasta ficha criminal.

O crime foi cometido na quinta-feira (12). enquanto a vítima estava caminhando em via pública. O suspeito teria sido avisado pela filha, e saiu de Alegrete em busca de um ”acerto de contas”. Pai e filha fizeram uma verdadeira caçada, se deparando com a vítima por volta das 10h da manhã da última quinta-feira, em via pública.

O homem então teria descido do veículo, efetuado um disparo de arma de fogo, e com “Nóia” já no chão, desferido mais dois tiros, fugindo na sequência do local.

O setor de investigação da Policia Civil iniciou o trabalho momentos após o crime, e pela noite já havia realizado a prisão da filha, que segundo informações, dirigia o veículo no momento do crime. Durante a sexta-feira, foi a vez dos policiais realizarem a prisão do homem.

Em coletiva de imprensa, a Delegada Giovana Muller declarou que o motivo do crime seria que a vítima teria furtado alguns objetos da residência da mulher. Ela então teria entrado em contato com o pai, que reside na cidade de Alegrete, e este foi até Santana do Livramento.

Segundo outras informações, ele confirmou toda a história e os motivos do crime.

Fonte: Sentinela 24h

Foto: Ralph Quevedo