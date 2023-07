Share on Email

O impacto resultou em ferimentos para o piloto da Honda, enquanto o motorista da caminhonete e seu filho de 9 anos escaparam ilesos.

De acordo com informações da Brigada Militar, o motorista da caminhonete trafegava pela preferencial, na Coronel Freitas Valle, quando foi atingido violentamente pelo motociclista, que seguia pela rua Dionísio Vilarinho. O choque foi intenso, o motociclista sofreu ferimentos e precisou ser encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Felizmente, o condutor da Strada e seu filho não se machucaram.

O proprietário da caminhonete, que é natural de Santiago e estava em Alegrete para comemorar o aniversário do filho, relatou ao PAT que eles tinham almoçado em um restaurante e estavam a caminho da casa da mãe da criança quando ocorreu o acidente. Ele ressaltou que foi muita sorte a criança não ter se ferido, uma vez que o vidro do veículo estourou e os estilhaços caíram sobre ela.

Segundo informações preliminares fornecidas pelos policiais militares, o motociclista envolvido no acidente não possuía habilitação para a categoria A, estando autorizado apenas para a categoria B.

No local do acidente, a Guarda Municipal foi a primeira a chegar, porém, a Brigada Militar assumiu o atendimento da ocorrência devido à presença de uma pessoa lesionada. Ambos veículos tiveram avarias expressivas. A Strada não teve condições de rodar e teria que ser retirada com auxílio de guincho.