BM usou spray de pimenta para conter motorista descontrolado em posto de combustível

Ao chegarem no endereço, os policiais se depararam com um homem de 52 anos conduzindo um automóvel Renault/Clio. Assim que saiu do veículo, o indivíduo começou a proferir palavras desconexas em um comportamento alterado. Diante da situação, os policiais precisaram utilizar spray de pimenta para contê-lo, uma vez que ele apresentava sinais evidentes de estar sob efeito de drogas.

Preocupados com a saúde do homem, foi solicitada a presença da equipe da SAMU, que rapidamente compareceu ao local. Os profissionais de saúde prestaram os primeiros socorros ao indivíduo e, em seguida, o encaminharam à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde ele permaneceu em atendimento.

Durante uma consulta ao sistema integrado, foi constatado que o veículo conduzido pelo homem estava com o licenciamento vencido. Além disso, a verificação revelou que o condutor estava registrado como inabilitado para dirigir. Diante dessas infrações, as medidas administrativas cabíveis foram tomadas pelas autoridades competentes. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Policia.