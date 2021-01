Pai mata filho e comete suicídio em Porto Alegre

De acordo com a Brigada Militar, o pai enforcou a criança e se matou, também por enforcamento. Os dois estavam sozinhos em casa.

O delegado Gabriel Bicca, responsável pelo caso, informou que a mãe da criança, esposa do homem, morava junto no apartamento, mas tinha saído para compromissos pessoais.

Ela teria ligado para o filho e orientado a criança a não sair de casa com o pai. De acordo com o delegado, era o segundo casamento do homem.