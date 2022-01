Pai Passo, Catimbau e Vasco Alves em chamas

Na manhã deste domingo, focos de incêndio no interior do Município mais uma vez, mobilizaram Bombeiros e moradores. De acordo com os Bombeiros desde a manhã de hoje(16), uma equipe está atuando no interior, na região do Vasco Alves e PaiPasso.

O fogo de grandes proporções, até o momento, parece incontrolável segundo narrações recebidas pelo PAT. Um outro grande foco também está acontecendo no Catimbau. Ainda, segundo os Bombeiros, não há informações de fogo em residências.

Mais uma vez, o auxílio dos moradores com tratores está sendo fundamental. Eles realizam aceiros nas imediações das casas. O forte vento e a temperatura muito alta está fazendo com que as chamas se alastrem de forma muito rápida.

Muitas famílias que residem no interior estão apavoradas com a propagação do sinistro. São equipes dos Bombeiros atuando com apoio de moradores e uma equipe do 4ºBBM de Santa Maria.

O proprietário da empresa Itagro Aviação Agrícola, Marcos Antônio Camargo, disse que estão de sobreaviso desde a manhã, porém, as condições climáticas(vento), não permitem operações de aeronaves.

O fogo teria iniciado na Capela do Vasco Alvos e atingido o PaiPasso, na sequência, teria feito o trajeto até o Catimbau.