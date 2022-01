Vídeos: “Foi muito triste, gado morreu”, lamenta produtor

Todo o maquinário e esforços possíveis foram mobilizados, mas o fogo parecia incontrolável. Ele ressalta que cortaram todas as cercas, possíveis, para evitar uma tragédia maior, em relação as reses.

Por volta das 18h, o irmão, Iago Camargo falou com a reportagem e disse que foi muito triste e que parecia que as chamas estavam mais controladas. O sinistro que eles registraram foi no Corredor dos Abreu, na Agro Parceria.

Por onde passou, o fogo devastou e destruiu a vegetação, além de matar animais. A estância fica cerca de 27KM da cidade. Os moradores, proprietários e funcionários dos locais atingidos atuaram de forma incansável para debelarem o fogo. Equipes dos Bombeiros com apoio de uma guarnição de Santa Maria também estão trabalhando no combate aos sinistros. Relatos de que o fogo teria iniciado na Capela do Vasco Alves foi em direção ao Pai Passo e posteriormente Catimbau. Também há relatos de que há foco no Rincão do 28.

A informação é que a empresa Itagro, vai iniciar o combate para auxiliar, mais cedo não havia condições climáticas para voos das aeronaves agrícolas.