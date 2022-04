Pai resgata filhos abandonados e com sinais de violência

Share on Email

O alegretense procurou a polícia após ser orientado pelo Conselho Tutelar. Conforme o homem, ele foi à cidade vizinha visitar os dois filhos, pequenos, e, assim que chegou no endereço se deparou com as crianças em uma condição que caracterizava abandono e a mãe de ambas não se encontrava na casa.

Por esse motivo, procurou a Delegacia de Polícia de Uruguaiana e o Conselho Tutelar daquela cidade e fez o registro sobre o fato, contudo, assim que chegou em Alegrete, ao dar banho nos filhos, percebeu que ambos apresentavam hematomas e lesões no corpo.

As crianças teriam relatado ao pai que sofriam agressões da progenitor. Em razão disso, um outro B.O foi feito contra a acusada.