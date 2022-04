Nós os Ritimistas dá a largada para o Carnaval de 2023

Share on Email

No último final de semana realizou um evento no Clube Atlético 7 de setembro que reuniu ritmistas e simpatizantes para fazer frente às despesas da Escola de Samba.

Roda de Samba da Nós os Ritmistas

A roda de samba teve animação de músicos da própria escola e, conforme José Airan Vasconcellos, vice- presidente, foi um sucesso e contou, também, com a participação de escolas co- irmãs.

Esse evento da vermelho e branco já visa a volta do Carnaval do próximo ano. O presidente dos Ritmistas, Rafael Faraco, foi o primeiro a levantar temas da importância da festa e o que ela traz de retorno na economia e cultura do Município.

Os Ritimistas

A roda de samba com choripan foi o primeiro de tantos outros eventos que a escola Nós os Ritmistas vai fazer para arrecadar recursos – visando a festa de 2023, diz a sua diretoria.

Escola de Samba- Nós Os Ritmistas

Convidados da Roda de Samba