Pai, Tu é o Cara – promoção da Nativa FM envolve milhares de ouvintes

A trabalhadora autônoma, se emocionou ao saber que foi contemplada e que vai presentear o papai José Frigo, com uma Smart TV. A família reside no bairro Prado e sintetizou o que o pai representa em duas palavras: força e amor. “Pra mim ele é o cara, pois além de ter criado e educado e amado eu e meu irmão, agora ele é um grande pai para meu filho (Viktor )que chama ele de pai e que briga comigo quando digo que o pai é meu”- acrescenta.

O sorteio foi realizado no início da tarde deste sábado que antecede o Dia dos Pais, no programa Estação Saudade comandado por Jucelino Medeiros e a participação de João Baptista e o operador Ederson Egress.

A promoção Pai, tu é o cara teve como apoiadora a Mineradora Pedra Rosada – a grande força motriz da construção em Alegrete.

Durante a semana que antecedeu o Dia dos Pais, oito ouvintes que se escreveram, foram selecionados por meio de sorteios e receberam uma ligação e ficaram concorrendo ao prêmio(Smart TV).

Das milhares participações ao longo da semana, 42 nomes ficaram para a grande final neste sábado(12), onde a Lizandra foi a contemplada. Ela destacou que o prêmio vai ser para o pai, um grande noveleiro. O envolvimento, mais uma vez, foi extraordinário. Fica o agradecimento a todos que participaram!

Jucelino Medeiros, no início da ligação, fez uma brincadeira que demonstrou o bom humor e a leveza da contemplada. O sorteio foi feito com a transmissão realizada pela Página do Alegrete Tudo, confira no link: https://fb.watch/eTAlDGIpTQ/

Tá Feliz! Tá Nativa!!