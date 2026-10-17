Pampa Malharia prepara mudança para nova sede própria, maior e mais confortável, em Alegrete

A Pampa Malharia prepara uma nova etapa de sua trajetória em Alegrete. A empresa vai mudar para a Rua Demétrio Ribeiro, 98, em uma sede própria maior e mais confortável, com espaço para acompanhar o crescimento do negócio e receber melhor os clientes.

Atualmente, o atendimento ocorre na Rua Demétrio Ribeiro, 157, ao lado da Escola Vida, em um imóvel que também pertence à família. A mudança mantém a malharia na mesma rua e representa mais um investimento dos proprietários na cidade onde decidiram criar raízes.

A inauguração está prevista para os próximos dias e contará com uma live no Portal Alegrete Tudo. Para apresentar o novo espaço, a Pampa Malharia prepara ações de inauguração e condições diferenciadas, convidando o público a conhecer seus produtos e serviços.

Por trás dessa conquista está uma história que une experiência, iniciativa e trabalho em família. Muito antes de chegar a Alegrete, Lizete Balverdú e Nei Balverdú, pais de Taíza, já atuavam no setor de malharia em Santa Catarina, onde trabalharam durante anos e adquiriram o conhecimento que hoje acompanha cada etapa da produção.

Depois de seguirem por outras atividades, o casal estava em Santa Maria, já pensando na aposentadoria, quando uma camiseta escolar trouxe a costura de volta à rotina. A peça, feita por Lizete para um neto, chamou a atenção e despertou o interesse de outras famílias. Vieram os primeiros pedidos de colegas da escola e, pouco a pouco, as encomendas aumentaram.

Taíza enxergou nessa procura a possibilidade de retomar o negócio da família. No início, as peças eram confeccionadas em Santa Maria e enviadas para Alegrete. Aqui, ela organizava as entregas no próprio apartamento, depois do expediente em seu outro trabalho. O movimento cresceu a ponto de tornar necessária uma nova organização.

Foi assim que Lizete e Nei aceitaram o convite da filha para vir a Alegrete e reunir a produção e o atendimento na cidade. O primeiro ponto funcionou em frente ao Colégio Divino Coração. Com o aumento da demanda, o espaço ficou pequeno e a empresa passou para o endereço atual, também próprio. Agora, o crescimento leva a família a investir novamente, desta vez em uma sede mais ampla.

A participação dos três segue presente no dia a dia. Taíza responde pela gestão, pelas compras e pela organização administrativa. Lizete atua no corte e na produção, junto à equipe, enquanto Nei cuida do atendimento, das vendas e das entregas. Essa divisão permite acompanhar de perto o trabalho e manter o contato direto com os clientes.

Segundo a família, a retomada da malharia foi orientada por dois compromissos: entregar peças de qualidade e respeitar os prazos combinados. A escolha dos tecidos, o cuidado com as costuras e o acabamento recebem atenção em cada encomenda. A proposta é aliar esses cuidados a preços diferenciados e a um atendimento próximo, em que o cliente possa conversar diretamente com quem conduz o negócio.

O acolhimento encontrado em Alegrete também faz parte dessa trajetória. Os proprietários contam que se apaixonaram pela cidade e pela maneira como foram recebidos. Com o tempo, muitos clientes se tornaram amigos e passaram a retornar com novas encomendas, fortalecendo a confiança no trabalho da empresa.

“A gente veio pra cá com um propósito de ficar, de criar raiz mesmo aqui em Alegrete”, destaca Nei.

A mudança para outra sede própria acompanha esse vínculo e a confiança no futuro do empreendimento. Mais do que ampliar a estrutura, o novo endereço permitirá oferecer mais conforto a quem procura a malharia e melhores condições para dar continuidade ao trabalho.

Até a inauguração, a Pampa Malharia segue atendendo na Rua Demétrio Ribeiro, 157, ao lado da Escola Vida. Em breve, o atendimento passará para a Rua Demétrio Ribeiro, 98. A data e os detalhes das ações de inauguração serão divulgados nos próximos dias, com live no Portal Alegrete Tudo para apresentar essa nova etapa à comunidade.