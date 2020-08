Pandemia não afeta venda de arroz e indústrias de Alegrete comemoram

Compartilhe









O preço do arroz está numa cotação bem acima da média se comparado ao mesmo período do ano passado. A média da saca, está em 64 reais, cerca de 30% a mais do valor praticado em 2019.

Eno Rupeel, gerente comercial da CAAL, diz que um negócio que a pandemia não afetou foi a venda de produtos agrícolas, entre os quais o arroz. A indústria tem duas marcas próprias, uma dela o Saboroso, que vende para o Espírito Santo e outra para mercado local.

Inclusive disse que as exportações, também, estão em alta. No início da pandemia a demanda foi bem grande e agora diminui um pouco, diz Ruppel,mas continua com boas vendas.

Outra indústria de Alegrete que comemora as vendas do arroz é a Pilecco Nobre. Veja a nota enviada pela empresa:

Mercado de Arroz

Após uma boa safra de arroz e uma demanda mais alta no varejo, motivada pela busca do consumidor devido ao aumento de consumo em casa, além do aumento das exportações em função da suba do dólar e demanda internacional, houve a valorização que os produtores esperavam há anos.

Estes fatores associados criam um cenário de melhores expectativas ao produtor de arroz que vinha ao longo dos últimos anos carregando um passivo e custos acima dos preços viabilizado pelo mercado.

A empresa Pilecco Nobre Alimentos, neste cenário de pandemia, organizou-se para cumprir todas as normas e protocolos de segurança para garantir o abastecimento do mercado, como também, proporcionar um ambiente de trabalho seguro aos seus colaboradores, clientes e prestadores de serviços, independente dos seus custos para viabilizar e permitir desta forma, continuar contribuindo com a economia local e o desenvolvimento de nosso município.

Marca Pilecco Nobre:

Branco

Parboilizado

Carnaroli

Pró-Integral

Pró-Integral Grãos do Sul – Mix de Grãos

Pró-Integral Superfood – Mix de Grãos

Demais Marcas:

Arroz Alegrete

Arroz Super Ecco

Arroz Trivial

Arroz Alegrito

Principais Mercados:

Nossos principais mercados são os estados de Minas Gerais e São Paulo que respondem em torno de 70% de nossas vendas, atuando também nos estados do RS, PR, RJ, DF e GO.

Vera Soares Pedroso