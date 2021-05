Pandemia sem bandeiras: Prefeitura aguarda posição do Estado para definir normas locais a partir de sexta-feira

No âmbito dos protocolos gerais, o governo do Estado definirá normas que terão de ser seguidas obrigatoriamente por toda a população, como uso de máscara, distanciamento mínimo e hábitos de higiene.

“Vamos seguir fazendo o que nos cabe. Se sabe que as aglomerações são as grandes responsáveis pelo aumento de casos, disse o Prefeito Márcio Amaral. Portanto, ainda não temos previsão de todas as atividades, mas não fugirá muito do que se vem fazendo. E isso tudo sempre com avaliações semanais, onde a próxima será resultado da atual. Tudo vai seguir dependendo das nossas atitudes”, pontou Amaral.

O vice- prefeito, Jesse Trindade, informa que vão aguardar a manifestação oficial do Governo do Estado e já estão mantendo diálogo interno e vão conversar com entidades de classe para seguir a posição de distanciamento a partir do dia 15 de maio.

Vera Soares Pedroso