Pão caseiro no frio: dicas e como fazer

O pão caseiro é o tipo de pão preferido da maioria das pessoas, um pão docinho e com um gosto único. Porém, com o frio do inverno fica difícil fazer o pão crescer, pois o fermento precisa de calor para se “desenvolver”.

Algumas pessoas usam fogão a lenha, lareira, estufa e até mesmo ar condicionado para fazer com que o pão cresça e fique lindo. Mas outras pessoas não têm essa ajudinha extra, fazendo com que o pão não cresça e desperdiçando todo o esforço e tempo investido. Mas não é o fim, com o passar do tempo foram descobertos vários jeitos para fazer o pão crescer no frio e ficar leve e fofinho, mesmo sem a ajuda dessas tecnologias. Confira abaixo:

• Sempre faça pão durante horários mais quentes, entre 11 e 15h, por exemplo.

• Sove o pão por mais tempo;

• Ligue o forno elétrico por 10 minutos, desligue e coloque o pão em cima do forno para descansar. Tape com um pano de prato e uma toalha mais grossa e quente por cima. Deixe por 1 hora. Se tiver muito frio, repita o processo de ligar e desligar o forno.

• Acenda o forno do fogão na temperatura baixa, após 15 minutos desligue e coloque o pão dentro do forno para crescer. Quando tiver crescido, ligue o forno na temperatura de 250°c e asse o pão normalmente.

• Certifique-se que não há entrada de ar frio na peça em que está o pão;

• Faça os pães e coloque-os em uma forma, já prontos para assar. Em outra forma coloque água fervendo até tapar o fundo e coloque na parte debaixo do forno (pode ser elétrico ou normal). Após isso, coloque os pães na parte de cima do forno, e ligue o forno por 5 minutos na temperatura baixo-média, espere 20 minutos e repita o processo até o pão ficar do tamanho desejado. Quando isso acontecer, aumente a temperatura e deixe assar.

• Jamais utilize água ou leite quente demais para fazer o pão.

