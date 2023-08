Para além da leitura e escrita, quais são os déficits escolares? Minha criança está atrasada?

Há crianças que apresentam comportamento muito agitado, tomam os brinquedos de seus colegas, andam de um lado para o outro e não conseguem ficar muito tempo sentado no mesmo lugar. Não conseguem terminar as tarefas solicitadas e, em alguns momentos, demonstram atitudes agressivas e um comportamento que geralmente pode ser confundido com indisciplina, mas na verdade pode ser uma característica do distúrbio de atenção. Esse distúrbio atinge 5% das crianças e adolescentes de todo o mundo: é chamada de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade. É muito importante conhecer as causas e os sintomas deste e outros transtorno da Aprendizagem, Dificuldade de Leitura e da Escrita e do Processo de Alfabetização para lidar com cada situação de maneira confiante. A demora em diagnosticar o TDA ou TDAH pode trazer sérias consequências para o desenvolvimento da criança.

Aprender é um processo amplo, complexo e continuo que se inicia desde nosso nascimento e vai se dando de acordo com nossa maturação biológica e psicológica. Denomina-se aprendizagem ao processo de aquisição de conhecimentos, habilidades, valores e atitudes, possibilitado através do estudo, do ensino ou da experiência. … A aprendizagem humana é definida como sendo a mudança relativamente estável do comportamento de um indivíduo como resultado da experiência.

A escola vai além de ensinar conteúdos acadêmicos, na escola também podemos observar questões comportamentais que podem influenciar na qualidade das aprendizagens da criança.

Estudos científicos mostram que portadores de TDAH têm alterações na região frontal e as suas conexões com o resto do cérebro. A região frontal orbital é uma das mais desenvolvidas no ser humano em comparação com outras espécies animais e é responsável pela inibição do comportamento (isto é, controlar ou inibir comportamentos inadequados), pela capacidade de prestar atenção, memória, autocontrole, organização e planejamento.

Nesse prisma, AVALIAÇÃO pois é capaz de pontuar as maiores dificuldades do indivíduo ao traçar o seu perfil comportamento e emocional. Assim, ele sabe exatamente o que precisa ser trabalhado e quais recursos pode utilizar para facilitar a sua vida escolar, familiar e em contextos sociais.

Na fluir você encontra avaliações especificas para sua criança, observando a necessidade de cada caso, com olhar individualizado e singular. Não fique com dúvidas, não deixem as dificuldades aumentarem, procure ajuda especializada na clínica que é referência em nossa cidade.

