Dois atletas alegretenses conquistam título em Santa Maria

A Copa Afuvesma/ Construtora Jobim na categoria 55 anos realizada em Santa Maria teve o seleto time do Estrela como campeão. A decisão foi no campo da Figueira e mobilizou um bom público. Vitória de 1 a 0 em cima da AFEM Medianeira, com gol marcado pelo ex-profissional gabrielense Márcio Ferreira.

Em campo pelo time do Estrela, dois alegretenses brilharam. O meia Anacleto e o atacante Totó (Gomeri), integram a equipe que conta com um plantel recheado de jogadores de municípios da região e que já atuaram no futebol profissional.

Gomeri já é conhecido no centro do Estado, possui três títulos da Copa Verão e um pela Copa Saúde atuando pelo Cerro Azul. Dessa vez, no Estrela, Totó e Anacleto que haviam jogado pelo Medianeiro na edição passada, se transferiram para o Estrela e somaram forças com o restante do grupo, chegando ao título maior. O terceiro lugar ficou com o Montese. Já o goleador coube ao atleta Marcelo/ AFEM Medianeira, o goleiro menos vazado Rogério/ Estrela e o troféu disciplina foi para o Bela Vista.

Fotos: reprodução