Centro de Valorização da Vida está recrutando voluntários para Alegrete

O CVV, conhecido pelo seu trabalho essencial em proporcionar apoio emocional, está com inscrições abertas para uma formação que terá início em 02 de agosto, às 19h.

A atuação do CVV baseia-se em oferecer um espaço seguro e confidencial para que indivíduos possam compartilhar suas angústias, alegrias e necessidades, contando com voluntários capacitados e empáticos. Para garantir a qualidade desse atendimento, a formação para novos voluntários tem carga horária de 36h, distribuídas em 12 encontros.

Os encontros ocorrerão todas as quartas-feiras, das 19h às 22h, a partir de 02 de agosto, promovendo uma oportunidade acessível para aqueles que desejam se tornar voluntários, mas enfrentam limitações na agenda. E para quem não tiver disponibilidade nas quartas-feiras, não é motivo para desistir. O CVV incentiva que os interessados se inscrevam e informem sua disponibilidade, pois estão dispostos a buscar alternativas para viabilizar a formação para todos.

Durante o treinamento, os voluntários serão aprofundados sobre a importância do CVV na sociedade, seu papel no acolhimento emocional e as técnicas de escuta ativa e apoio aos que procuram a instituição. Além disso, será abordado como o CVV contribui para aliviar sentimentos e promover a valorização da vida.

O trabalho do CVV tem impacto positivo em diversas vidas e a instituição convida a todos que já tenham se interessado por sua causa a se juntarem aos voluntários nessa formação. A oportunidade de ser um voluntário é enriquecedora e permite que cada pessoa possa dedicar tempo e atenção para quem precisa conversar, encontrando uma rede de apoio e solidariedade.

Se você tem o desejo de ser voluntário no Centro de Valorização da Vida em Alegrete, inscreva-se agora mesmo e embarque nessa jornada de apoio, escuta e acolhimento.

Informações sobre a formação: