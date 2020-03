Pilotos de Quaraí e do Uruguai vencem na inauguração do Autódromo Marco Brum

A 3ª Capital Farroupilha retornou ao mapa do automobilismo regional. No último final de semana, foi realizado o Grande Prêmio Eduardo Melchíades, para selar a inauguração do Autódromo Marco Brum, com uma pista de 1,7 Km.

O autódromo localizado nos Pinheiros, no Corredor dos Leonardi, a cerca de 6,5 Km do centro de Alegrete, numa área de, aproximadamente, 10 hectares, e recebeu cerca de 2 mil pessoas nos dois dias de provas (sábado e domingo).

De acordo com Marco Brum, o idealizador do Autódromo, o circuito leva o nome de Amaury Faraco, o primeiro piloto de provas de Alegrete. Marco Brum começou a se envolver com carros e motores desde cedo. A primeira prova que disputou foi em 1973, em Rivera. Depois, não mais parou. “Onde tiver barulho de motor, serei presença”, sentenciou.

Nas categorias Chevette Super e Chevete Light, a disputa foi acirrada, já que os pilotos largaram juntos nas baterias. O uruguaio Marcelo Madeira de Artigas foi o grande campeão, superou o conterrâneo Martín Arbiza e em terceiro o quaraiense Edson Piegas.

Três alegretenses estiveram na disputa, Lucas Brum, Oswaldo Guerra e Jerônimo Brum. Destaque para Lucas que correu com motor menos potentes que os vencedores e mesmo assim fez bonito. Na última bateria, Brum forçou uma ultrapassagem para obter liderança e acabou penalizado por colidir com outro piloto, acabou desclassificado e fora do pódio.

Segundo Lucas Brum, piloto e filho de Carlos Eduardo Guerra Brum, o “Gordo Brum”, é uma recompensa poder correr num circuito que leva o nome do pioneiro do automobilismo esportivo de Alegrete e seguir fazendo o que a família Brum sempre foi apaixonada: motores, barulho, poeira, velocidade e competição.

Nas gaiolas, o xodó da galera deu Matheus Lima “Cabeça”, levou o título para Quaraí, seguido do piloto de Salto no Uruguai Marcelo Salgado. Em terceiro outro uruguaio, Sérgio Diogo, também da cidade de Salto.

O prefeito Márcio Amaral, esteve presente à inauguração e acompanhou algumas das provas disputadas.

“Este tipo de evento esportivo é muito importante para o município, pois faz circular dinheiro e movimenta a economia. Ganhamos todos. É combustível, peças de automóveis, carne para o churrasco, bebidas, pneus, entre tantas coisas. O Turismo que se aquece com entusiastas que vem de longe. Enfim, temos que apoiar como administração pública”, disse entusiasmado.

Para Sandro Rosso, proprietário da área, é muito importante o empreendedorismo, em especial, o de turismo esportivo. “Dando alternativas aos empreendedores é que podemos fazer Alegrete evoluir”.

Mais de duas mil pessoas estiveram prestigiando os dois dias de evento, que mesmo sob um sol de 40ºC, o tradicional churrasco, a torcida fizeram um show à parte em meio as eletrizantes disputas.

Júlio Cesar Santos Fonte: DPCOM-PMAlegrete Fotos: Rafael Bello