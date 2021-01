Para manter distanciamento, ENEM vai ser aplicado em 9 locais no Município

Compartilhe















O maior concurso para estudantes brasileiros ingressar em uma universidade pública, o ENEM, será realizado nos dias 17 e 24 de janeiro.

Pela primeira vez em 32 anos de existência, o Exame Nacional do Ensino Médio será totalmente diferenciado, devido à pandemia do coronavírus.

Aqui em Alegrete, este ano, aumentou o número de locais em que vão ser aplicadas as provas para que os estudantes consigam manter o distanciamento necessário. As provas do ENEM vão ser realizadas na Unipampa, escolas Estaduais Dr Lauro Dornelles, Demétrio Ribeiro , Emíli Zuñeda, Escola Eduardo Vargas, Freitas Valle, CIEP e IEEOA

Os cerca de dois mil alegretenses que vão fazer o ENEM, em 2021, devem estar com máscara, não esquecer caneta, documento de identificação e, se quiserem, podem levar álcool em gel. Os cuidados serão rigorosos e quem tirar a máscara durante a prova será eliminado.