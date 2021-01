Motorista bate em muros de residências e abandona veículo

Compartilhe















O motorista abandonou o veículo e saiu do local antes da chegada dos policiais militares. Segundo informações da Brigada Militar, na madrugada deste dia 1° de janeiro, a guarnição foi acionada devido a um acidente na Avenida Eurípedes Brasil Milano. No endereço, o veículo Monza abandonado e danos consideráveis no carro e em muros de duas residências.

BM prende homem com arsenal de armas e munições no bairro Nilo Soares Gonçalves

Conforme os policiais, o condutor trafegava na Avenida Eurípedes Brasil Milano sentido centro/bairro. Na curva, próxima à Casa do Gaúcho, teria perdido o controle do carro e chocou-se contra os muros de duas casas. O condutor não foi localizado. Foi feito registro no local pelos danos.