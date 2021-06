Parecer do Ministério e Procuradoria do Trabalho é favorável a outra eleição para Sindicato dos Municipários de Alegrete

Compartilhe















O Ministério Público do Trabalho e a Procuradoria Regional do Trabalho- 4ª Região – Procuradoria do Trabalho em Uruguaiana deu parecer a ação impetrada por integrantes do Sindicato dos Municipários de Alegrete contra a forma como foi realizada a eleição para o Sindicato. Eles entraram com ação aqui na Justiça de Alegrete que encaminhou a ação para instância federal.

O parecer é favorável a realização de nova eleição, mas cabe ao Juiz da Comarca de Alegrete decidir. Um grupo de servidores entrou com ação, alegam que não puderam registrar uma outra chapa e a escolha recaiu apenas na única chapa concorrente que foi reeleita.

Dos 230 sócios do Sindicato apenas 21 foram votar, na eleição que aconteceu em 6 de outubro, sendo que na mesa só tinha o atual presidente que foi reeleito .

Eles alegam que não foi dada a devida publicidade ao edital de convocação da eleição, pois apenas um aviso foi afixado na antiga sede do Sindicato.

Os municipários que impetram ação aguardam agora a decisão do Juiz da Comarca de Alegrete.

Até a publicação deste post não conseguimos retorno com o atual presidente reeleito do Sindicato dos Municipários, Angelo Tertuliano.

Vera Soares Pedroso