Paróquia N.S. Conquistadora celebra Festa de Navegantes em Alegrete

A Imagem que saiu do Balneário Caverá, chegou na terça-feira (1º), na Paróquia Nossa Senhora Conquistadora e ficará para visitação de seus devotos até o próximo domingo (6).

Em Alegrete, a programação inclui uma missa no dia 6, às 10h, na Matriz Conquistadora e, após a missa, a Imagem sairá em carreata para o Balneário Caverá. Conforme os organizadores, a partir das 11h30min, ocorre a venda de um risoto no sistema pague e leve, pelo preço de R$15,00.

O dia 2 de fevereiro é uma data festiva para muitos brasileiros que celebram o Dia de Iemanjá e de Nossa Senhora dos Navegantes.

Nesta data, algumas cidades têm a tradição de realizarem procissões e festas que reúnem milhares de devotos. No entanto, em razão da pandemia de covid-19, mais uma vez, as celebrações vão ser mais restritas do que de costume.

Em Porto Alegre, no dia de Nossa Senhora dos Navegantes é feriado municipal. Este ano, a tradicional procissão católica que acompanha a imagem, da santa, pelas ruas da capital gaúcha não será realizada.

O padre Remí Maldâner, que é reitor do Santuário de Nossa Senhora dos Navegantes em Porto Alegre, ressaltou que a Igreja tem o dever de cuidar da saúde e da segurança dos fiéis.

Em Salvador, o 2 de fevereiro é marcado pela tradicional celebração de Iemanjá. Mais uma vez, os devotos da orixá do candomblé e da umbanda vão ficar sem a festa que costuma reunir centenas de milhares de pessoas no bairro do Rio Vermelho.

No Brasil, Iemanjá representa as águas salgadas e é sincretizada com Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora do Rosário. “Tanto na África, quanto no Brasil, Iemanjá simboliza a maternidade”. Tradicionalmente, seu dia é marcado com oferendas nas águas do mar ou em Rios.