Covid: com dois pacientes na UTI, Alegrete contabiliza mais 122 casos positivos

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo – SEDETUR, promove o Concurso Natal Iluminado 2021 com objetivo de fomentar o espírito natalino na cidade, através de decoração de casas e empresas (MEI e ME) que concorrerão a descontos de 100%, 50% e 30% do IPTU.