Mais de 33 mil alegretenses já realizaram o teste para covid-19

Com uma população estimada em 73.028 habitantes, conforme os números trabalhados pela 10ª CRS, o município já realizou o teste para covid-19 em 33.305 pessoas, aponta a planilha atualizada no último dia 7. São 8.334 casos oficiais e 246 óbitos.

Entre as quatro maiores cidades da região, Alegrete foi a cidade que menos realizou testes. Uruguaiana lidera com 49.134 pessoas testadas de uma população de 126.866 habitantes. Em Uruguaiana, são 9.774 casos oficializados e a cidade registra 361 vidas perdidas.

A cidade de São Gabriel já realizou 38.427 testes, de uma população de 62.147. São 7.318 casos oficiais e 235 óbitos registrados pela Coordenadoria até a última segunda-feira.

Santana do Livramento com 76.321 habitantes já testou 37.891 pessoas e está com 8.771 casos oficias, com 149 mortes decorrente da covid-19.

Abrangendo nove cidades, a 10ª CRS tem uma população de 456.446 habitantes e 205.367 pessoas já foram testadas. A regional está com 51.432 casos notificados junto à secretaria de saúde do RS, sendo 3.149 casos ativos e já contabilizou 1.230 óbitos.

Júlio Cesar Santos