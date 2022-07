Passagem de Comando do CRPO Fronteira Oeste e do 2º RPmon

Nesta segunda-feira 11 de julho, a Brigada Militar realizou a cerimônia de Passagem de Comando do Comando Regional de Polícia Ostensiva da Fronteira Oeste e do 2º Regimento de Polícia Montada em Santana do Livramento.



Na ocasião o Cel Marcio José Rosa da Luz passou a função de Comandante do CRPO Fronteira Oeste ao Ten Cel Antônio Felipe Zinga Júnior, que por sua vez passou a função de Comandante do 2º RPMon ao Maj Anibal Menezes da Silveira.



A cerimônia ocorreu no auditório do 2ºRPMon sendo presidida pela Sub Comandante Geral da Brigada Militar Cel Douglas da Rosa Soares contando com a presença do Comandante Geral da BM Cel Claudio dos Santos Feoli além de autoridades civis e militares do município e região.



Além da passagem de comando foi realizada a entrega de Comendas “Comenda o Heróico do 2º Regimento de polícia Montada”, visa a distinguir civis e militares da Brigada Militar e das Forças Armadas, que se tenham destacado no sentido de promover o desenvolvimento além de reforçar positivamente a imagem do 2º Regimento de Policia Montada, unidade referência na fronteira da Paz, onde esta instalada desde o ano de 1913.



Posterior ao evento foi realizado o descerramento dos retratos dos ex comandantes do CRPO FO e do 2ºRPMon que a partir deste momento passaram a integrar a galeria dos ex-comandantes que tem por objetivo eternizar o reconhecimento aos oficiais responsáveis pela manutenção da ordem e da segurança pública.