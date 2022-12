Passagem para carro no centro do calçadão se encaminha para fase final

Depois de quase um mês de trabalho, as obras de repaginação do calçadão Hellio Ricciardi estão bem adiantadas.

Em mais da metade da passagem que vai ter no meio do passeio público já foi colocado material impermeabilizante e o local já recebeu as lajotas por onde vão passar os veículos. Como ficou no mesmo nível do restante do calçadão será colocado, nas laterais, uma separação para dar segurança aos transeuntes.

Após esta primeira parte da obra de abertura da passagem de carros, serão colocados novos bancos e a iluminação também terá incrementos.

A obra está sendo executada pela Construtora Alegretense que quer entregar o trabalho ainda antes do Natal.

Calçadão de Alegrete em obras

O calçadão da Rua Gaspar Martins foi construído na Admininistração do prefeito José Rubens Pillar( in memoriam) no início dos 90, num avanço de paisagismo em Alegrete. E depois de 30 anos ele está sendo modificado.