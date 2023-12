PATRAM está atenta aos cuidados com cavalos nos dias de altas temperaturas

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A chegada das altas temperaturas em Alegrete trouxe à tona a necessidade de redobrar os cuidados com os animais, alertando a população sobre os impactos do calor intenso nas condições de saúde dos equinos. No último dia 7, uma guarnição da PATRAM (Patrulha Ambiental) de Alegrete foi acionada por populares para verificar a situação de um cavalo atrelado a uma carroça que aparentava estar exposto ao sol por um longo período, na Rua General Sampaio.

Os soldados Gomes e Pelegeira, ao chegarem ao local, constataram a presença do animal e imediatamente abordaram o proprietário, que explicou estar resolvendo questões bancárias e ter deixado o cavalo na rua durante esse período. A rápida ação dos policiais se deu em meio às preocupações da comunidade, que, sensível ao bem-estar do equino, acionou as autoridades para verificar a situação.

Ao avaliarem o cavalo, os soldados constataram que o mesmo se encontrava em boas condições e não apresentava sinais de maus-tratos. O soldado Gomes relata que, durante a conversa com o dono, enfatizou a importância de evitar que os animais fiquem expostos por longos períodos ao sol e recomendou a oferta regular de água, além de sugerir que, sempre que possível, sejam mantidos à sombra.

A intervenção da PATRAM nesse caso específico visa não apenas garantir o cumprimento das normas de bem-estar animal, mas também conscientizar os proprietários sobre a importância de proporcionar condições adequadas aos seus animais de trabalho. O soldado Gomes ressaltou a orientação dada ao proprietário e a relevância de manter um diálogo educativo para prevenir situações similares.