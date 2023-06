PATRAM vai à escola alertar sobre a poluição de plásticos no meio ambiente

No Dia Mundial do Meio Ambiente, a escola Salgado Filho recebeu uma visita muito especial. A convite da diretoria da instituição, a PATRAM (Patrulha Ambiental) compareceu para discutir o combate à poluição plástica. A palestra foi conduzida pelo Sargento Ruidiaz, Comandante do 2º Grupo Ambiental de Alegrete, e pela Soldado Adriele Ferreira. Os alunos tiveram a oportunidade de aprender sobre a poluição e as ações que podem tomar para reduzir seu impacto.

Durante a apresentação, o Sargento Ruidiaz destacou a relevância de descartar corretamente o plástico, evitando que ele acabe em rios, mares e florestas. Ele ressaltou que o plástico é um dos principais vilões da poluição ambiental e leva centenas de anos para se decompor, causando danos irreparáveis à fauna e à flora.

A soldado Adriele complementou a palestra destacando a importância da reciclagem e da conscientização da população para garantir a destinação adequada dos resíduos.

Os alunos participaram ativamente da palestra, fazendo perguntas e compartilhando suas próprias experiências. Muitos expressaram preocupação com a quantidade de plástico descartado diariamente e se mostraram motivados a adotar mudanças em suas próprias vidas para reduzir o impacto ambiental.

Ao final da palestra, a direção da escola agradeceu à PATRAM pela visita e enfatizou o compromisso da instituição em promover a educação ambiental e incentivar práticas sustentáveis entre os alunos.

Essa visita da PATRAM à escola Salgado Filho foi uma oportunidade valiosa para os alunos aprenderem sobre a importância de proteger o meio ambiente e combater a poluição plástica. Espera-se que esses conhecimentos sejam levados adiante, influenciando não apenas a vida dos estudantes, mas também suas famílias e a comunidade em geral. O engajamento de todos é essencial para preservar o meio ambiente e garantir um planeta saudável para as futuras gerações.