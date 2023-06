Unipampa recebe nota máxima do MEC

Desde 2008, a Unipampa foi instalada na Metade Sul do estado pela Lei 11.640. A Universidade que veio para mudar a realidade do ensino superior, nesta parte do estado, se consolida com excelentes cursos superiores. São 10 campis e mais de 12 mil alunos de graduação em muitas áreas de conhecimento e ainda os cursos de pós-graduação. Em recente avaliação do MEC, a Unipampa obteve a nota máxima. A nota 5 é o objetivo que buscam todas as univesidades quando vão para avaliação do Ministério da Educação.

No conjunto, toda a instituição teve a nota máxima do MEC, sendo que cada curso teve sua avaliação individual. O campus de Alegrete tem sete cursos de gradução na área tecnológica- Engenharia Civil, Mecânica, Elétrica, Agrícola, Engenharia de Software, de Telecomunicações e Ciência da Computação.