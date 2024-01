Patrulha Rural recupera moto furtada em Alegrete

Share on Email

Na última sexta-feira (12), a Brigada Militar, por meio da Patrulha Rural, recuperou uma motocicleta que havia sido furtada há aproximadamente um mês em Alegrete. A localização do veículo ocorreu após denúncias aos policiais de que a moto poderia estar no Corredor do Angico.

O suspeito de receptação foi identificado como um trabalhador sem antecedentes criminais. Ele alegou ter colocado um anúncio de compra de moto, disponibilizando seu número de celular, em sua rede social. Após receber uma oferta, adquiriu a moto CRF 230 Honda por R$ 5 mil cerca de três semanas antes da recuperação.

A entrada na propriedade foi permitida, e a moto foi reconhecida como a Honda furtada. O comprador afirmou não conhecer o vendedor. o veículo recuperado foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia para ser restituída ao legítimo proprietário. O homem que comprou a moto tornou-se suspeito de receptação.

O furto:

O furto ocorreu em 16 de dezembro, quando a moto, utilizada para práticas de veloterra, foi subtraída enquanto estava estacionada junto aos caminhões utilizados nas atividades de plantio na região do Lageadinho, no Durasnal, interior de Alegrete. A ocorrência foi registrada por volta das 18h30min na mencionada sexta-feira.