Num ano de desafios e superação, família Temp realiza confraternização com corrida de Natal

A família Temp, ao se reunir para festividade o fim do ano, foi além das festividades tradicionais ao promover a 1ª Corrida de Natal. A iniciativa foi liderada pelas filhas da enfermeira Heili Temp, que, após um ano marcado por desafios de saúde enfrentados por diversos membros da família, decidiram dedicar um momento à comemoração da superação.

Em um gesto que destaca a importância da saúde, as filhas de Heili Temp organizaram a corrida como uma forma de enaltecer as vitórias conquistadas diante dos percalços de 2023. Alguns familiares passaram por procedimentos cirúrgicos ao longo do ano, mas hoje todos desfrutam de boa saúde.

A corrida, realizada em meio às cerimônias de Natal, contou com a participação de 21 pessoas da família Temp. Divididos em três categorias – infantil, feminino e masculino –, os participantes percorreram o trajeto nas adjacências do Parque Rui Ramos, em uma atmosfera marcada pelo espírito esportivo e pela celebração da saúde.

A enfermeira Liliana, veio da Alemanha exclusivamente para participar das comemorações familiares, e adicionou um toque significativo ao evento. A iniciativa não apenas reforçou os laços familiares, mas também promoveu a conscientização sobre a importância do bem-estar, honrando especialmente aqueles que enfrentaram desafios de saúde ao longo do ano.

Ao final da corrida, todos os participantes receberam uma medalha simbólica como reconhecimento pelo esforço e dedicação. A 1ª Corrida de Natal da família Temp marcou a importância de valorizar a saúde e a união familiar.