Alegretense vai participar de prova de 250 km na espetacular Serra do Rio do Rastro

O atleta amador, Leonardo Leonardi Rodrigues, conhecido como Léo, foi recentemente selecionado para participar da Uphill Ronin 250km, uma competição desafiadora que se desenrola ao longo de quatro intensos dias na impressionante Serra do Rio do Rastro.

A prova, marcada por seus percursos exigentes e cenários deslumbrantes, representa um sonho realizado para Léo, que vê nessa experiência não apenas um desafio pessoal, mas também uma oportunidade de crescimento e aprendizado para si e para aqueles que o rodeiam, incluindo seus atletas e amigos.

Consciente dos custos envolvidos na participação desse tipo de evento, Léo não hesitou em buscar o apoio da comunidade para viabilizar sua participação. Para ele, cada contribuição representa não apenas um auxílio financeiro, mas também um voto de confiança e incentivo em sua jornada esportiva.

Ao compartilhar a campanha de arrecadação de fundos, Léo expressa sua gratidão antecipada a todos os que se dispuserem a colaborar, enfatizando que a superação dos desafios é um esforço coletivo. Seu pedido de ajuda é direto e objetivo, destacando a importância de cada contribuição para tornar possível a realização desse sonho esportivo.

Aqueles que desejam apoiar a jornada de Léo podem contribuir através do link disponibilizado na campanha de financiamento coletivo: Vakinha – Ajude Léo na Serra do Rio do Rastro ou pelo Pix, utilizando a chave 024.255.360-51, em nome de Léo.

A história do alegretense Léo é um exemplo de determinação e paixão pelo esporte, e seu apelo por apoio ressoa como um convite para todos se unirem a ele nessa empolgante aventura. Cada gesto de solidariedade contribui para transformar um sonho individual em uma conquista compartilhada.