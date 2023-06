Pavimentação asfáltica contempla duas ruas na Vila Izabel

A pavimentação vai atingir duas ruas inicialmente, são elas: Arnaldo Balve e Manoel Bica Freitas.

Rua Manoel Bica Freitas

A obra é uma iniciativa da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Planejamento que encaminhou uma licitação visando asfaltar ruas, que vai proporcionar melhoria exponencial no estado atual das vias. A emenda foi destinada pela Deputada Federal Franciane Bayer, que visa garantir uma melhor infraestrutura viária para população da região.

Um palhaço tem o mágico poder de alegrar pessoas, mesmo num hospital

Foram entrevistados alguns moradores do bairro, que classificam como de grande valia a iniciativa da Prefeitura em asfaltar as ruas. As pessoas relataram à reportagem do PAT, que a via estava inviável em relação à mobilidade, pois, apresentava muitos buracos e irregularidades causando perigo às crianças que estudam na escola Princesa Isabel. O valor estimado da obra gira em torno de R$ 598.113,54, a previsão de começo é para breve.

Rua Arnaldo Balve

Fotos: Reprodução