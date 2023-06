Um palhaço tem o mágico poder de alegrar pessoas, mesmo num hospital

Um alegretense que esteve internado num hospital encontrou alegria na visita do palhaço Kekeu, reafirmando a importância do tratamento humanizado. Essa atividade ocorreu na Santa Casa de Uruguaiana.

Eduardo Kunz está passou por um importante procedimento cirúrgico e enquanto o ambiente hospitalar costuma ser permeado por preocupação e ansiedade, uma visita inusitada do palhaço Kekeu levou um momento de alegria e humanidade para o paciente e sua família.

A jornada do paciente começou com a notícia de que precisaria ser submetido a uma cirurgia delicada. Foi então que, em um gesto surpreendente, o palhaço Kekeu apareceu para mais uma visita ao hospital. Vestido com suas roupas coloridas e com a maquiagem característica, ele adentrou os corredores, levando consigo a alegria e o riso tão necessários em momentos mais delicados.

Essa visita inusitada, apesar de simples, demonstrou algo muito importante: a necessidade de tratar os pacientes não apenas como números ou casos clínicos, mas como seres humanos que merecem ser cuidados e tratados com dignidade. A atitude do palhaço Kekeu vai além de entreter e divertir, ela traz consigo uma mensagem de empatia e compaixão.

A saúde física é, sem dúvida, fundamental, mas não devemos subestimar o poder do bem-estar emocional no processo de recuperação. O sorriso trazido pelo palhaço Kekeu aqueceu o coração do paciente e sua família.

Ao presenciar essa cena tão tocante, é impossível não refletir sobre a importância de valorizar a dimensão humana em todas as esferas da saúde. Cada paciente é único, com suas emoções, medos e esperanças, e merece ser tratado com respeito e dignidade.

Enquanto o paciente se preparava para o procedimento cirúrgico que enfrentou, ele e sua esposa, Aline Menezes Kunz, carregaram consigo a lembrança do encontro com o palhaço Kekéu, que levou alegria em meio à adversidade. Que essa história inspire a todos a enxergar além das condições clínicas e a lembrar que, acima de tudo, somos seres humanos em busca de compaixão e solidariedade. Eduardo passou pela cirurgia, foi tudo bem, e já está no Baita Chão, entretanto para sempre vai lembrar do momento de carinho e descontração.