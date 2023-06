Bolsa Família paga em junho parcela aos beneficiários com Inscrição Social 0

Essa é a primeira parcela com o novo adicional de R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos. Desde março, o Bolsa Família paga outro adicional, de R$150, a famílias com crianças de até 6 anos. Portanto, o valor montante do Benefício pode chegar a R$ 900 para quem cumpre todas as obrigações do Governo.

Outro ponto que merece destaque é a implantação no mês de Junho, da regra de proteção. Mesmo após conseguir um emprego, a nova regra permite que a família permaneça recebendo os benefícios por até dois anos, desde que cada integrante receba o equivalente a até meio salário mínimo.

Em Alegrete, o número de pessoas que usufruem desse plano passa das 580, segundo os dados da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social. O auxílio contribui de maneira substancial na vida dos beneficiados que podem usufruir de maneira corriqueira dos direitos que o programa os oferece. Confira abaixo, as datas de pagamento do Bolsa Família e os número de inscrição social.