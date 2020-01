Pavimentação da avenida Tiarajú avança

As obras de pavimentação do trecho restante da avenida Tiarajú, a cargo da Construtora Alegretense, avançaram nesta primeira semana de trabalho. Do trecho restante de 2,3 Km, 550 metros estão recebendo a emulsão asfáltica.

Esta obra é do governo do Estado, em parceria com o Município para completar a ligação da cidade com a rodovia ERS 377 que acessa ao município de Manoel Viana, a região central do Estado e beneficiando nove bairros da Zona Leste.

Há muito tempo se buscava concretizar esta obra cujas tratativas iniciaram na administração Cleni Paz e Márcio Amaral, com o então governo Sartori e secretário Pedro Westphalen. Os recursos alocados pelo Governo do Estado foram na ordem de R$ 4.280.208,00, mais a contrapartida do Município no valor de R$ 1.551.605,00. Houve uma paralisação dos serviços por questão de atrasos nos repasses do Governo do Estado.

Nesta última segunda-feira (13), por ocasião do reinício dos trabalhos de pavimentação, o prefeito Márcio Amaral fez visita ao local. Para o prefeito, esta pavimentação é de vital importância na ligação com uma rodovia estadual e valorizando uma das regiões que mais crescem na cidade, a Zona Leste.