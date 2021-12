Pedal de encerramento do ano do Trilha Aventura será nesta quinta-feira

Share on Email

Trajeto será no perímetro urbano

O pedal de final de ano, desta vez vai ser com o objetivo de ajudar um amigo que o grupo conquistou. O jovem Quelven Joel Pereira, um ciclista que no momento luta para continuar sua caminhada terá ajuda dos demais ciclistas que estão colaborando com qualquer quantia em dinheiro para que ele possa passar por uma cirurgia.

Conforme informações do integrante Luciano Brasil, o pedal será light e urbano, de aproximadamente 10km. A comunidade está convidada o tradicional pedal de final de ano do Trilha Aventura.

Pedal será solidário

A saída acontece às 19h30min, com saída em frente ao Centro Cultural. A contribuição para o jovem Quelvin que já confirmou presença no pedal pode ser feita pelo Pix 55991293343 Quellen Pereira ou pelo link: http://vaka.me/2577664?