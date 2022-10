Pedal do Outubro Rosa reúne muitas mulheres em Alegrete

Share on Email

Depois de um bom tempo sem o pedal noturno, que caracteriza mais um passeio de bike pela cidade, os ciclistas de vários grupos e alguns pela primeira vez realizaram um passeio especial na noite do dia 25.

O pedal do Outubro Rosa teve a iniciativa da agente de saúde Gianine Severo Carvalho que ama pedalar. Ela chamou duas amigas para organizar esse pedal – Denise Dambrós e Bianca Pedroso. Elas integram o Grupo Líder da Bike, só com mulheres mas sempre tem o aval do Trilha Aventura, através de Luciano Brasil, precursores da pratica de pedal em Alegrete de forma organizada.

Com saída em frente ao Centro Cultural se pode perceber a emoção em retornar os pedais noturnos, por uma causa tão importante o Outubro Rosa e a prevenção ao câncer de mama.

-Como quase ninguém havia confirmado quando cheguei em frente ao Centro Cultural tomei uma surpresa, porque superou as nossas expectativas, disse Geanine.

Ela trabalha como agente de saúde no bairro Promorar e lida direto com esta questão da prevenção ao câncer de mama no Outubro Rosa. E claro ama pedalar.

O pedal de média distância reuniu 70 ciclistas, sendo a maioria de mulheres e teve o apoio da Guarda Municipal que auxiliou nas passagens de ruas. O ciclista e repórter Julio César Santos também ajudou no evento.

O hábito de pedalar ou fazer qualquer atividade física ajuda sobremaneira o sistema imunológico, bem como, a prevenção de doenças.

O pedal rosa sorteu 45 brindes entre as participantes e a organização já articula novos pedais de passeios noturnos, visto que é preciso incentivar mais pessoas a se cuidarem e quem pode deve pedalar, por ser uma atividade muito boa, destaca Gianine Severo Carvalho.

