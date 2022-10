Acesso Informática e Questor promovem evento gratuito em Alegrete

Share on Email

Nesta quinta-feira (27), acontece em Alegrete um evento com conteúdos para colaborar o crescimento da contabilidade, Questor Talks com três renomados palestrantes.

Guilherme Pellegrini vai abordar o assunto sobre Evolução da digitalização no setor contábil, Já Gabriel Capano irá tratar da Análise de dados para empresas contábeis e Carlos Xavier ministra a palestra “Usando robôs no controle das atividades e na comunicação com clientes”.

Serão três evento presenciais e gratuito aos clientes Questor. Na terça-feira (25), o evento passou pela cidade de Cachoeira do Sul, ontem (26), por Santa Maria e nesta quinta é a vez de Alegrete.

Para garantir a sua presença acesse o link abaixo e já efetue sua inscrição !!!

https://questortalks.questor.com.br/qtrsinscricoes

Instagram: @acessoinf

Local: Salão de Atos da URCAMP/Alegrete