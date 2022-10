Motociclista tem a frente cortada e sofre lesões na Avenida Rondon

No final da manhã desta quarta-feira(26), um acidente entre uma moto e uma caminhonete Fiat Strada resultou em uma pessoa ferida, em Alegrete.

Segundo informações da Brigada Militar, o homem que dirigia a Fiat Strada trafegava na Avenida Marechal Rondon, sentido bairro/centro, quando fez uma conversão para seguir na pista contrária.

Neste momento, o homem destacou que não visualizou a Honda e acabou abalroando a porta lateral do veículo.

Com o impacto, o motociclista caiu no solo e foi socorrido pelo Samu. Ele ficou com lesões no braço e na perna.

Ambos veículos tiveram avarias.