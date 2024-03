Pedro, o adolescente vítima de grave acidente, está completando 10 meses em hospital de SM

Pedro, vítima de um traumatismo craniano, tem recebido cuidados intensivos visando sua recuperação. O PAT (Portal de Alegrete e Tudo) conversou com os pais do adolescente, Erton Pacheco e Vivianni Penning, para obter informações atualizadas sobre o estado de saúde do adolescente.

O alegretense permanece em tratamento, recebendo cuidados médicos e assistência dos pais, que se dedicam integralmente às suas necessidades diárias. Pedro está passando por sessões de fisioterapia para recuperar a parte motora e fonoterapia para trabalhar a fala. Atualmente, consegue se alimentar com comidas sólidas, mas ainda não recuperou a capacidade de falar, conforme destacado pelo pai.

O acidente ocorreu enquanto Pedro se dirigia à escola para uma atividade agendada para às 9h, naquela manhã. Ele optou por usar o skate devido à ausência do ônibus e ao esquecimento da identidade em casa. Vivianni, sua mãe, estava retornando da fonoaudióloga com seu filho mais novo no momento do acidente e estava preocupada, pois não conseguia localizar Pedro via aplicativo de localização do celular. A mãe relata que o carro colidiu com ele por trás, já que as fotos indicam que o estudantes estava na ciclofaixa.

A gravidade da lesão exigiu uma craniectomia devido ao traumatismo craniano, e agora ele precisa passar por mais uma cirurgia. Os pais estão buscando apoio financeiro para custear esse procedimento, estimado em 3700 reais, a diferença.

Pois desde o ocorrido, Erton e Vivianni decidiram deixar suas vidas em Alegrete, incluindo empregos, casa e animais de estimação, para se dedicarem integralmente ao cuidado de Pedro. Muitos dos gastos relacionados ao tratamento, como fonoaudiologia, exames, medicamentos e produtos específicos, não são cobertos pelo plano de saúde. Além disso, a necessidade de atendimento de especialistas indisponíveis no hospital aumenta os custos. Eles têm contado com a solidariedade de amigos, familiares e até mesmo desconhecidos, para cobrir os altos custos envolvidos.

Os pais expressam profunda gratidão à equipe médica do hospital, destacando o tratamento especializado e o carinho demonstrado por Pedro. Desde sua chegada em estado grave, têm enfrentado uma jornada difícil, encontrando forças nas orações e mensagens de apoio recebidas.

Vivianni, ao completar 32 anos, fez uma postagem nas redes sociais ressaltando a importância da responsabilidade no trânsito, destacando que a dor e o medo vivenciados são indescritíveis. “Sempre será o filho de alguém”.

Quem desejar contribuir financeiramente pode fazer uma doação através do PIX: 033.260.660-07 em nome de Vivianni Penning.