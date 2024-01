Com Matteus, o BBB virou uma grande vitrine para Alegrete, seus costumes e tradição

Na atual edição do Big Brother Brasil, um jovem alegretense vem conquistando corações e representando com maestria não apenas sua cidade natal, mas todo o estado do Rio Grande do Sul. Matteus Amaral, com sua autenticidade e simplicidade, tem sido o centro de um movimento de apoio fervoroso, que não só ressalta suas raízes humildes, mas também projeta a cidade de Alegrete nos holofotes nacionais.

Uma observação jocosa do músico Rodriguinho, indagando se Matteus usaria boina na padaria, rapidamente se disseminou, levando a uma onda de vídeos com o acessório e a pergunta “Cê vai com isso na padaria?”.

Esse fenômeno virtual foi mais do que uma brincadeira; foi um gesto coletivo de apoio e celebração à autenticidade de Matteus. O carisma e a genuinidade do jovem estão fazendo com que Alegrete seja difundido nos quatro cantos do Brasil, representado de maneira excepcional por alguém que não tem vergonha de suas origens, mas que as enaltece com orgulho.

Matteus, conhecido como o “guri do Baita Chão”, emocionou o país ao entoar o “Canto Alegretense”, um verdadeiro hino da cidade que já possui versões em diversas línguas, como italiana, francesa e outras. Esse ato ressoou não apenas como uma performance no programa, mas como uma expressão de amor e reverência às tradições locais.

Alegrete, com seus imponentes 7.804 km², ostenta o título de maior município do Rio Grande do Sul em extensão territorial. Um lugar de poetas notáveis, como Mário Quintana e João da Cunha Vargas, além do diplomata Oswaldo Aranha. A cidade é um orgulho para seus habitantes, que se dizem filhos do “baita chão”, um sentimento compartilhado com Matteus.

A tradição e o bairrismo estão impressos na essência de Alegrete, refletidos no maior desfile de 20 de setembro, que já contou com a participação de 8 mil cavalarianos e 17 Centros de Tradições Gaúchas, incluindo o segundo mais antigo do interior do estado, o CTG Farroupilha. A cordialidade alegretense é percebida no bom chimarrão compartilhado, nas prosas animadas e nas estações distintas, desde um inverno de “renguear cusco” até um calor de “fritar ovo no asfalto”.

Alegrete é um cenário de cultura rica, turismo encantador e uma presença imponente de unidades militares, com seis organizações e cerca de 2800 militares da ativa. A cidade destaca-se também na área da saúde, com uma UTI Neonatal de referência, e abriga importantes instituições de ensino superior, como Unipampa e IFFAR.

O maior evento de futebol infantil pan-americano tem em Alegrete seu palco, por onde já passaram astros como Neymar e Ronaldinho Gaúcho. A solidariedade também é uma característica marcante, como evidenciado pelo recente feito de arrecadação de alimentos na campanha “Cavalgada do Bem” e “Gincana do Natal do Bem” de 2023, onde Alegrete se destacou entre 186 cidades do RS, angariando 10 toneladas.

Não apenas no Brasil, mas nos quatro cantos do mundo, há alegretenses com orgulho destacando a culinária local, como a famosa linguiça. A cidade, intitulada a capital estadual da linguiça, está se preparando para a segunda edição do Festival da Linguiça, com eventos marcantes, incluindo a tradicional campereada.

Portanto, a todos que ainda não tiveram o privilégio de conhecer ou que questionam algo sobre Alegrete, a resposta é simples: basta seguir o rumo do próprio coração. Alegrete é muito mais do que uma cidade; é um pedaço de chão repleto de história, tradição e orgulho, personificado por Matteus Amaral no palco nacional do BBB24.