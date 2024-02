Miguel Guedes traz a tradição gaúcha no coração, mesmo longe do Rio Grande

Recentemente, o alegretense Matteus Amaral brilha no programa Big Brother Brasil 24 e já entoou o “Canto Alegretense”, levando o nome de sua cidade natal para milhões de lares em todo o país.

Sua participação não só enaltece o “Baita Chão”, mas também fortalece os laços com a cultura gaúcha, demonstrando o orgulho e a autenticidade dos alegretenses. Além de Matteus, outros exemplos inspiradores de representatividade surgem desde a mais tenra idade, como o caso do pequeno Miguel Guedes, filho do alegretense Juner Ricardo Fagundes Guedes, que participou do FEGAMES, um evento cultural gaúcho realizado no estado do Mato Grosso do Sul.

Competindo na categoria Intérprete Pré-Mirim e honrando a tradição, Miguel escolheu o Canto Alegretense e conquistou o primeiro lugar com muito orgulho. Sua mãe, Milena Guedes, compartilhou o feito com entusiasmo, destacando o papel do filho como único candidato na categoria de 4 anos, mas representando com maestria o “hino” do estado e suas tradições. Apesar de ter nascido no estado do Mato Grosso do Sul, Miguel demonstra uma conexão profunda com as raízes gaúchas, refletindo o espírito de sua família, que mantém viva a chama do tradicionalismo mesmo fora de Alegrete.

A mãe de Miguel compartilha o amor pela cultura gaúcha e enfatiza a importância de manter viva a tradição, mesmo fora das fronteiras do Rio Grande do Sul. “Miguel nasceu na cidade de Dourados, mas é o sul-mato-grossense mais gaúcho que existe. Ele tem muito orgulho de dizer que o pai dele é de Alegrete e que ele carrega o sangue gaúcho”, comenta. Apesar de atualmente residirem em Amambaí, no Mato Grosso do Sul, a família Guedes mantém suas raízes culturais vivas e ativas.

Este mês, eles comemoram os cinco anos de Miguel, onde o tema da festa não poderia ser outro senão o tradicionalismo. A história de Juner, que é militar e atleta de equitação, já foi pautada no quadro Saudade do Alegrete. A representatividade de Alegrete transcende fronteiras geográficas, ecoando por intermédio das conquistas e talentos de seus filhos, que carregam consigo o compromisso de honrar e preservar as tradições de sua terra natal.