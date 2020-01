Pelo 7º ano consecutivo encontro vai reunir atletas alegretenses

Um grupo de amigos, todos de Alegrete, estão organizando o VII Encontro de ex-atletas de Alegrete. A festa inicia nesta quinta-feira (23), na 3ª Capital Farroupilha. Um jantar vai reunir o grupo para o primeiro contato, típico jantar de concentração do grupo.

Uma recheada programação vai reunir a turma para bater um bom papo, rever antigos amigos, jogar aquele futebolzinho e é claro, confraternizar muito. Na sexta-feira (24), acontece um jogo festivo no campo da Associação Recreativa Cadore e Dotto.

Muitos ex-atletas fizeram uma preparação para o clássico. O reencontro tem por objetivo selar a amizade entre alegretenses. Muitos jogaram profissionalmente outros com uma vida dedicada ao esporte amador.

O alegretense Toninho Bacon, vindo diretamente de São Paulo e um dos organizadores do encontro. Ele juntamente com Antônio Araújo Leal, o Macaco, que vive hoje em Capão da Canoa, são os principais idealizadores desta evento, que a cada ano emociona os participantes. Outro que coordena a festa neste ano é o alegretense Lelo Carvalho, com apoio de um grupo de colaboradores o encontro promete.

A turma 1965 à 1970, prima pela amizade e a confraternização no Cadore e Dotto será regada a boa música, cerveja gelada e um jantar para os ex-atletas e familiares protagonizaram uma noite de gala.

Entre as presenças já confirmadas alegretenses de que residem pelo Rio Grande a fora, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina estão na cidade. Segundo eles, são esperados cerca de 150 convidados entre ex-atletas de idade entre 40 e 60 anos, que praticaram várias modalidades de esporte, especialmente futebol e familiares.

A brincadeira que iniciou em 2013, e há sete anos reúne uma turma que preza pela amizade verdadeira. E é isto que eles vão celebrar mais uma vez a partir desta noite em Alegrete.

Júlio Cesar Santos