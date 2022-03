Perseverantes, estelionatarios insistem no mesmo golpe

Idoso de 67 anos caiu em um golpe e teve prejuízo de aproximadamente 2 mil reais.

Segundo a vítima, ela passou a receber mensagens pelo whatsApp, de um número diferente, entretanto, no perfil estava a foto do filho. A desculpa naquele momento, foi de que teria ocorrido um problema no aparelho e, por esse motivo, estava com um número diferente e, por essa razão, também não estava conseguindo pagar alguns boletos.

Na sequência, o estelionatário enviou para o “pai” algumas faturas no total de quase dois mil reais. O idoso pagou os valores e, na sequência ligou para o filho, foi então, que soube que havia sido vítima de estelionatários.