Procon busca solucionar conflitos no consumo de serviços básicos com RGE e Corsan

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur), através do Procon, com apoio do Centro Empresarial de Alegrete e Sindilojas, realizou mais um evento dentro da programação da Semana em Homenagem ao Dia Mundial do Consumidor na última terça-feira, 15, às 15h. Na ocasião, aconteceu uma reunião com a Corsan e RGE, no Centro Empresarial de Alegrete.

Homem é morto a tiros dentro de casa em Alegrete

Entre elas, destacam-se as cobranças abusivas nas faturas, falhas nos canais de atendimento, a necessidade de melhores reparos durante os trabalhos nas ruas do município, bem como uma maior agilidade nas solicitações dos consumidores.

Tanto a RGE como a Corsan enviaram vários técnicos, além de gerentes e também superintendentes das Companhias. Também estiveram presentes no evento o presidente da OAB, Dr. Valdir Vaz de Freitas e o gerente executivo do Centro Empresarial de Alegrete, Márcio Daniel.

Após a reunião, o Procon considerou positiva a realização dos debates. Desta forma, as duas companhias entenderam o objetivo do evento, com isso, podendo oferecer, cada vez mais, um serviço de maior qualidade, transparente e com um custo mais acessível para os consumidores.

Quanto às temáticas consideradas mais complexas, o Procon encaminhará para as empresas analisarem e darem uma posição mais precisa.