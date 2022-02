Pés de frango fazem bem à saúde

Algumas partes do frango não são apreciadas pela maioria da população, sendo considerada até “coisa de pobre”. Mas na 8° temporada de MasterChef Brasil os miúdos do frango, como moela, rim e pés, foram usados e decisivos na competição, fazendo com que muita gente experimentasse esses novos pratos no conforto de sua casa.

Claro, que com a situação atual, gostar desse tipo de comida facilita na hora das compras, e de acordo com os profissionais eles são a parte com mais nutrientes e podem se tornar pratos maravilhosos quando bem feitos.

Os pés de frango possuem alto nível de colágeno, proteína, glucosamina e condroitina que deixam a digestão mais rápida, sem causar nenhum desconforto. Além disso, também possui aminoácidos, glicina e prolina capazes de fortalecer a parte superficial do corpo, arginina e zinco que são importantes para a saúde emocional e física.

• Fortalece os ossos e as articulações;

• Deixa as unhas mais fortes e saudáveis;

• Colabora com o rejuvenescimento da pele;

• Ajuda a controlar a pressão arterial;

• Aumenta a imunidade;

• Ajuda a manter o equilíbrio hormonal;

• Reduz o nível de estresse;

• Acelera a cicatrização de feridas e machucados.

Receitas para adicionar ao cardápio do dia a dia:

• Ensopado

Ingredientes:

1kg de pé de galinha (limpo);

5 colheres de sopa de azeite;

3 dentes de alho amassados;

1 cebola média picada;

Sal, cebolinha, salsinha e pimenta a gosto;

1 tomate picado (sem semente);

Água morna.

Modo de preparo: Em uma panela de pressão com um fio de óleo acrescente o alho, a cebola, o sal, o sazon e o colorau. Misture bem até dourar e logo depois adicione os pés e refogue. Acrescente o tomate, a salsinha e a cebolinha. Mexa novamente e adicione a água morna até cobrir. Tampe a panela e deixe por 30 minutos após pegar pressão.

• Frito

Ingredientes:

1 kg de pé de galinha;

1 dente de alho picado;

1 cebola picada;

1 limão;

Sal e pimenta a gosto;

1 xícara de chá de farinha de trigo;

Óleo a gosto.

Modo de preparo: Tempere o pé de frango com o limão, sal, a páprica, o alho e a cebola. Reserve. Prepare a massa para empanar com a farinha de trigo e água. Para dar a consistência certa, vá acrescentando água aos poucos e mexendo com um garfo. Quanto estiver parecendo um mingau, a massa estará pronta. Empane os pés de frango com a massa e leve para fritar em imersão no óleo quente até ficarem dourados. Sirva com o molho da sua preferência.

Geovanna Valério Lipa