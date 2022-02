Motociclista acusa terceirizada da RGE de provocar acidente

Conforme a ocorrência, o piloto estava trafegando no sentido centro -bairro e, ao entrar no bairro Saint Pastous, visualizou a caminhoneta da empresa com vários cones ao redor. Ao se aproximar, acrescenta que estava em baixa velocidade e a rua estava liberada para o tráfego, à direita, um fio que estava no chão da rua enrolou na roda dianteira: com isso o paralama foi arrancado e houve quebra do pisca e carcaça do farol.

O fio soltou da roda e atingiu com força a viseira do capacete, arrancancou o dispositivo de segurança e provocou ferimentos entre os olhos do motociclista. Ele não teria caído em razão de que o fio travou a moto e pelo fato de estar devagar.

Na sequência foi até os trabalhadores e alertou sobre o fio de energia, porém, teria ouvido que estava andando muito rápido(alta velocidade), o que considera não ser verídico.

Uma moradora o auxiliou permitindo que pudesse lavar o rosto para se restabelecer. Somente depois do ocorrido, a rua teria sido interditada. Deseja representar contra a empresa.