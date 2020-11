Pesquisa do Sindicato da Alimentação indica a cesta básica mais barata entre os supermercados de Alegrete

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Alegrete divulgou os preços da cesta básica no município. Os dados foram divulgados no último dia do mês de outubro, na página oficial do STIAA no Facebook.

Coletivo Multicultural resiste, reinventa-se e estrutura-se em nova Sede

Uma pesquisa nos 4 principais supermercados da cidade traz números detalhados dos itens de uma cesta básica nominados pela Instituição. Para o consumidor atento que prefere pesquisar antes de ir às compras, vale a pena conferir a listagem dos produtos com seus respectivos valores.

A planilha ainda revela uma lista de produtos de higiene e limpeza. Os valores foram colhidos e não há uma distinção de marcas, somente o valor dos produtos.

Artista plástica de Alegrete tem batalha neste sábado no Festival Arte Salva

São cerca de 28 itens, incluindo gêneros alimentícios, carnes e verduras, além de produtos de higiene e limpeza. A planilha pode ser observada na fanpage Stiaa Alegrete. Uma ferramenta que auxilia os trabalhadores do ramo da alimentação em Alegrete ganhou nova pesquisa em época de pandemia pelo novo coronavírus, e pode servir de pesquisa para o restante da comunidade.

O Supermercado Baklizi, obteve o menor valor da cesta básica entre os estabelecimentos visitados pelos sindicalistas. A cesta ficou em R$ 157,65 no Baklizi. O Nacional figurou na lista como a cesta mais cara do mês de outubro (R$ 175,84. A Rede Vivo teve a cesta básica em R$ 164,04. Já o Peruzzo, apresentou um valor de R$ 160,00.

O professor José Romeu Oviedo morreu aos 67 anos

Destaque na pesquisa do Sindicato da Alimentação, o Baklizi apareceu no topo como o supermercado mais em conta também nos itens de higiene e limpeza. Nos produtos listados pela pesquisa, a diferença no Blakizi chegou a R$ 0,40. Já entre os produtos de limpeza o Baklizi teve o valor mais baixo, com diferença de até R$ 8,60.

Entre os produtos listados, a pesquisa revelou o preço do arroz 5 kg. O valor mais caro foi encontrado a R$ 24,90. Já erva-mate, bastante consumida pela clientela dos quatro estabelecimentos, foi encontrada por R$ 8,99, chegando a custar R$ 10,90.

Já no setor de mercearia, o quilo da carne de agulha de maior valor foi encontrado por R$ 22,50 e o preço mais baixo custou R$ 17,98. O papel higiênico, pacote com 4 unidades de 60 metros, teve preço médio de R$ 5,19.

Conforme o diretor do STIAA Roni Marteganha, que teve o auxílio do sindicalista Nilo Romeiro, a divulgação dos preços da cesta é um trabalho que a entidade prima para bem informar a categoria e pode servir de base para a comunidade também. Sobre as planilhas com preços da cesta básica, o presidente do sindicato Marcos Rosse garante ser uma informação de utilidade pública.

Júlio Cesar Santos