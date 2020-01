Pesquisa do Sindicato da Alimentação revela o custo da cesta básica em Alegrete

Uma ferramenta que auxilia os trabalhadores do ramo da alimentação em Alegrete ganhou sua primeira pesquisa em 2020.

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Alegrete, voltou a divulgar os preços da cesta básica no município. Os dados foram divulgados no último dia 24, na página oficial do STIAA no Facebook.

A pesquisa traz números detalhados dos principais itens de uma cesta básica, com uma lista de produtos de higiene e limpeza. Os valores foram colhidos nos quatro maiores supermercados de Alegrete, entre os dias 13 e 22 de janeiro.

São cerca de 28 itens, incluindo gêneros alimentícios, carnes e verduras, além de produtos de higiene e limpeza. A planilha pode ser observada na fanpage Stiaa Alegrete no Facebook.

Para o consumidor atento nos preços comercializados pelos grandes supermercados do município, vale a pena conferir a listagem. A campeã de preços baixos em janeiro foi a Rede Vivo Supermercados, com a cesta custando R$ 115,84. Embora a rede tenha constato com o maior valor entre os produtos de higiene listados na pesquisa, apresentou o menor valor nos produtos de limpeza. Uma diferença de R$ 12,61, entre a cesta mais cara e a mais em conta apontada pela pesquisa do sindicato.

O Nacional apresentou o valor mais alto da cesta básica (R$ 128,45), e também ficou na ponta com o maior valor nos itens de limpeza. O Baklizi teve o preço da cesta orçado em R$ 121,86, enquanto a Peruzzo apontou o valor de R$ 127,02.

Alguns itens chamam a atenção pela diferença de valores entre as lojas. No hortifruti o quilo do tomate mais barato estava R$ 2,58, em outro custava R$ 6,99. Entre os gêneros alimentícios, 5 kg de açúcar teve o valor mais alto listado em R$ 10,29 e o mais baixo em R$ 9,99. O arroz pacote de 5kg chegou a R$ 11,89, o valor mais em conta foi encontrado a R$ 8,99.

Já o quilo do feijão variou de R$ 4,79 a R$ 2,99. Na carne, vilã na virada de ano, foram listados dois cortes. A carne de paleta foi a R$ 17,98 o valor mais alto e o menor por R$ 15,98. A agulha oscilou entre 13,99 e R$ 17,50.

Num comparativo de planilhas, em agosto de 2019, o STIAA anunciou uma pesquisa. De forma geral, o campeão do preço baixo na cesta básica de agosto, foi o Blakizi, totalizando R$ 125,73. Por outro lado, o Nacional ficou com a cesta mais cara na pesquisa, alcançou R$ 140, 93, diferença de R$ 15,20. A Peruzzo teve o valor da cesta em R$ 129,71, e a Rede Vivo registrou R$ 133,27.

Para o presidente do Sindicato Marcos Rosse, a prática de divulgar preços da cesta é um mecanismo antigo da entidade. O ideal segundo ele seria realizar a cada quinzena, porém, a falta de material humano inviabiliza a coleta sistemática dos preços. Sobre as planilhas com preços da cesta básica, Rosse garante ser uma informação de utilidade pública.

Júlio Cesar Santos