Pessoas de todas as idades ainda podem se vacinar contra a gripe

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Saúde, informa que a vacinação contra a Influenza continua acontecendo para a população em geral em todas as UBSs com salas de vacinas, durante o horário de funcionamento das unidades.

A vacina contra a influenza (gripe) é uma das mais seguras e eficientes no quesito da prevenção, estudos demonstram que a mesma reduz entre 32% e 45% o número de hospitalizações por pneumonias e de 39% a 75% a mortalidade por complicações da doença. Além disso, em tempos de Coronavírus, este processo será fundamental para uma diferenciação entre as doenças e também resguarda os portadores de doenças respiratórias, grupo de risco para o Covid-19.

No momento da vacinação também podem ser feitas doações de alimentos para a campanha “Vacinação Solidária”. Todas as doações são destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social do município. A campanha é uma iniciativa da Câmara Municipal de Alegrete, do Conselho Municipal de Saúde, da UABA e da Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social.